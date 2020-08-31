台股開漲34點 站上月線

台股今（31）日開盤上漲34.59點，台股開盤指數為12,763.44點，站上月線；台積電（2330）開盤437元，上漲2元。

上周五（28日）美股四大指數漲跌互見；終場美股四大指數漲跌幅介於-1.34% ~+0.57 %；蘋果-1.20%；摩根大通+3.29%；AMD-2.58%；聯電ADR-2.93%。

日盛投顧表示，上周四指數挑戰下降切線失敗而拉回，但仍守穩短天期均線之上，短線多頭格局不變，KD未出現死亡交叉前，仍以偏多操作為宜。

群益投顧說，大盤指數可能大箱型內整理，突破萬三上檔壓力前，急於追買的風險就很高，現在有拉回等待站回短期均線糾結區之上，可以考慮增加持股，選定投信大買可能季底作帳，以及8月營收有望成長個股。