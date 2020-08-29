就市論勢／水泥、航運股 籌碼乾淨

盤勢分析

美中緊張關係升溫，市場擔憂可能對台灣經濟層面和企業獲利帶來負向影響，台股面臨高檔賣壓拉回整理，但預期指數拉回空間有限，建議投資可逢低分批承接。昨（28）日加權指數跌68點，收12,728點。

儘管美國總統大選進入白熱化，美股仍老神在在續創新高，台股卻受到川普大打中國牌影響，本月加權指數再創新高後急轉直下，自20日提出華為禁令後，所有提供給華為晶片商大受牽連，聯發科首當其衝，所幸在台積電加持下，台股下檔有撐。

本周市場重大消息在全球央行年會，美聯準會主席鮑爾宣布採取平均通膨機制，改寫過去充分就業、通膨目標政策，暗示長期零利率時代來臨。自新冠肺炎以來，全球央行聯手救市，在資金滿到溢出的股市中，任何資產都有機會水漲船高，全球股市表現也順勢而為。

投資建議

台灣基本面並未太差，尤其電子股第2季財報表現優異，惟受到傳產股拖累，第2季企業獲利年增率約12%，但市場對第3季展望更佳，可惜財報利多光芒受到川普中國牌掩蓋，但台股長線基本面仍佳。

短期內台股受到國際消息雜音干擾震盪，但不改下半年經濟前景與企業獲利預估，整體趨勢依然看好。類股方面，預料短期內IC類股承壓，投資人可留意逢低布局機會。

此外，投資人可留意沉寂多時的傳產股，尤其是籌碼面較為乾淨水泥、航運類股，先前中國因水患重建工程延宕，下半年進入趕工潮，且9月為水泥出貨旺季；另，航運股因低油價助攻，Q2財報優於預期，加上下半年運價走揚，景氣可望推升獲利，投資人亦可留意貨櫃航運族群。