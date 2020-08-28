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評／進一步退兩步？檢察體系改革的「復辟」勢力

證交所攜勤業、建業辦台商論壇 百家企業響應

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

證交所8月27日攜手勤業眾信聯合會計師事務所及建業法律事務所共同辦理「2020年台商關鍵論壇：解析後疫情時代，躍上台灣資本市場」活動，專家暢談後疫情時代的金融經濟趨勢、資金稅務布局以及進入資本市場規劃等主題。共吸引近百名企業代表出席，包括國內上市公司及轉投資公司代表，海內外有意回台上市的企業主及高階主管也積極參與。

證交所總經理簡立忠表示，世界交易所聯合會2019年統計數據中，台灣資本市場全體上市公司市值已超過1兆美元，市值排名全球第18，成交值排名第12。反映台灣資本市場活絡程度領先外，法規透明度、審查時程掌握、國際化程度及SPO便捷等面向也具備優勢，適合台商回台掛牌。

目前第一上市公司掛牌家數有78家，平均本益比23倍，上市後表現普遍不俗，受投資人青睞。

證交所因應新冠肺炎衝擊全球經濟發展，日前也公布疫情寬容措施，包括申請上市公司得延長掛牌時程二次；2020-2021年初次申請股票上市案件，上市審查時綜合考量申請公司受到疫情影響的程度及近期營運表現等。另外還彈性調整明年度初次申請股票上市案件的獲利能力認定，使有意掛牌的公司能如期進入資本市場。

證交所積極推動外國企業來台上市，KY股總市值已超過新台幣1兆元。台灣資本市場為企業上市籌資平台良好選擇，共創海外台商及台灣經濟「雙贏」。

資本市場 疫情 證交所

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