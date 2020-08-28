台股收跌68.46點 三大法人賣超61.06億

台股近期頻頻上漲，許多投資人笑得合不攏嘴，也造成全民瘋買股的熱潮，但投資畢竟有賺有賠，若不懂得收手恐會後悔莫及。有位網友在PTT分享爸爸早期如何從玩股票賺錢，然後還玩起融資，最後家道中落，還背了上千萬負債，期間還體會到人情冷暖，讓他感慨萬分。

2020-08-28 14:33