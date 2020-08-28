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台股收跌68.46點 三大法人賣超61.06億
台股今(28)日開低震盪，權王台積電（2330）下跌，概念股也走弱，大盤指數一度下滑至12,674.57點，終場以12,728.85點作收，下跌68.46點，成交量2,045.58億元，周線上漲121.01點，漲幅0.96%；三大法人賣超61.06億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超62.46億元，投信賣超2.65億元，自營商買超（合計）4.04億元，其中自營商（自行買賣）買超3.55億元，自營商（避險）買超0.49億元。
台股今日以12,759.3點開低，雖一度拉至12,799.16點翻紅小漲，但仍不敵賣壓，台積電開低走低，概念股也走弱，加上股王大立光走跌，拖累大盤指數跌勢加重，不過，聯發科則是收紅，終場以12,728.85點作收，跌幅0.53%。
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