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權王、股王遭外資降評 合計市值縮水2,387億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

權王、股王分別遭到外資調降評等，日系外資認為台積電（2330）股價已反映英特爾委外訂單，將台積電評等由優於大盤表現調降至持有，不過，目標價由380元微調至400元；美系外資則是調降大立光評等及目標價，由原先加碼調降至中立，目標價由4,600元調降至4,000元；雙王今(28)日收黑，合計市值縮水2,387.37億元。

台積電今日開低走低，以440元開出後一度下滑至431元，終場收在435元，下跌9元，跌幅2.02%，市值縮水2,333.73億元，跌破5日線；大立光今日以3,450元開低，一度下滑至3,390元，終場收在3,420元，下跌40元，跌幅1.15%，市值減少53.64億元。

日系外資認為，雖然英特爾委外訂單效應已反映在股價上，但預估台積電今年第4季動能仍在，不過，在庫存風險下，明年第1季的表現恐將低於預期，日系外資因此調升今年每股盈餘預估5%，但調降明年每股盈餘預估5%，以反映庫存風險，同時調降台積電評等。

美系外資表示，華為對大立光營收占比約25~30%，組合可能偏向中高階產品；若華為高端產品消失，一定數量的產品可能將轉向iPhone，但因蘋果給大立光的價格可能比華為高端產品差，加上大立光供應三星的產品主要是在中低端，兩者都將影響ASP的表現。

美系外資對大立光2021年是否能繼續提高ASP存疑，決定將評等由原先的加碼調降至中立，目標價由4,600元下修至4,000元。

台積電 外資

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