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新手買股「反悔不想扣款可以嗎」 網喊：違約交割毀一生！

聯合新聞網 / 綜合報導
今年股市特別熱，很多新手入市，下單後別忘記補足戶頭餘額，以免變成違約交割觸法。記者葉信菉攝影／報系資料照
今年股市特別熱，很多新手入市，下單後別忘記補足戶頭餘額，以免變成違約交割觸法。記者葉信菉攝影／報系資料照

近期台股波動大很難操作，台股繼昨(27日)開高走低挑戰萬三失利，今天又劇烈震盪，重要權值股表現弱勢，早盤大跌逾百點，跌破12,700點關卡，隨後跌幅收斂；終場大盤指數下跌68.46點，以12,728.85點作收。

今年股市特別熱，很多散戶新手入市。臉書社團「存錢公社」有人提問，說買股票後悔了，想把證券戶的錢清空讓扣款不成功，不知道可行嗎？網友紛紛告誡她千萬別這樣做，會有刑責。

原PO說，自己第一次買股不太懂規則，想問網友如果「下單買股票，發現買高了，可以把證券戶的錢清空，讓他扣款不成功嗎？」這樣天馬行空的想法，嚇壞一堆網友。

網友驚呼，「扣不到錢就是違約交割！」、「違約交割，信用會破產，影響之後跟銀行的往來」、「連這都不懂，入股市非常危險」、「竟然有比我更天兵的想法！」、「你會被抓去關」、「從此變成股市拒絕往來戶」。也有人佛心苦勸，「買高就認了，下次低點再買進就好了」、「股票本來就無法買再最低點」、「你還是零股操作就好了」。

根據現行法規，如果違約交割，情節嚴重的話可能會同時面臨民事、刑事、行政責任。

民事責任：

證券商得以相當於成交金額之百分之七為上限，向投資人收取違約金。

刑事責任：

違約交割之情節重大，致足以影響市場秩序者，面臨3年以上至10年以下之相關刑責。

行政責任：

委託買賣的帳戶會被註銷，於未結案且未滿五年者，證券商應拒絕接受投資人申請開戶，已開戶者亦應拒絕接受委託買賣或申購有價證券。

原PO後來也解釋，她只是在網路上看到有人這樣做，覺得不解才問看看。她並沒有違約交割，「還是有按規定買賣的」。

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