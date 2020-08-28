爸玩股票大賺後又玩融資慘背千萬債 讓他體會人情冷暖

台股近期頻頻上漲，許多投資人笑得合不攏嘴，也造成全民瘋買股的熱潮，但投資畢竟有賺有賠，若不懂得收手恐會後悔莫及。有位網友在PTT分享爸爸早期如何從玩股票賺錢，然後還玩起融資，最後家道中落，還背了上千萬負債，期間還體會到人情冷暖，讓他感慨萬分。

這名網友在PTT看到有人問「玩股票家道中落的感覺是什麼？」讓他回想起小時候家裡經商成功賺了不少錢，爸爸還當過兩屆家長會長，也因此常會有些原PO不認識的長輩來家裡蹭飯，還有親戚來尋求爸爸幫忙，盼借點錢周轉。之後爸爸被拉去玩股票，在1997跟1998年都有賺錢，之後投入下去的金錢越來越多，甚至還玩起融資，當時證券公司還派人在他家裡裝兩台電腦，方便爸爸看盤下單。

不過好景不常，1999年發生了921大地震，2001年又發生美國911恐怖攻擊，兩起重大事件讓台股大爆死，投資的副業也被股東捲款跑了，廠商還一度到家裡來要錢，此後家中的經濟也一落千丈。

原PO說家裡背了上千萬的負債，爸爸到處去找認識的人尋求周轉，原本來家裡蹭飯的長輩都消失不見，連親戚也避不見面，爸爸的兩個哥哥也對原PO一家冷眼相看，「大家看到我們就像看到鬼」。不過爸爸很堅強，從不跟小孩拿錢，直到原PO大學畢業後回家接家業，跟爸爸一起打拚，慢慢地努力還完債務。

如今的生活還過得去，家中的訂單也很穩定，前後負債17年，直到2018年底才能鬆一口氣。回想起這段過程，原PO感慨的說「回頭看前幾年的辛苦，其實還算幸運了」。

原PO的故事也引起許多鄉民留言回應，「平安是福，恭喜」、「勸世文，推推！」、「你爸很負責」、「腳踏實地扛債還錢真漢子，社會上一堆裝死賴債」、「警世文謝謝，今年已賠50W，下半年賺回來」、「反正是自己玩掉的，不是被騙走，怨不得人啊」。