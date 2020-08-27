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投信與融資 兩路資金青睞股

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

台股今（27）日開高走低，呈震盪格局，盤面個股各自表現，長榮（2603）、群創等個股籌碼面上不僅有投信資金敲進，具季底作帳題材，也有跟單融資挹注，或能引領下波行情。

隨第3季季底將至，投信季底作帳、換股等操作浮上檯面，今於集中市場買超5億元，計連五買共37億元，於櫃買市場買超8億元，計連四買共26億元；其中，櫃買市場在法人籌碼支撐下儘管承受獲利賣壓，今日終場仍上漲0.18點或0.1%，收165.81點，較上市指數跌0.2%來的強勢。

投信於連買期間敲進標的集中在長榮、群創、華航、致伸、國產、萬海等上市低價、傳產股，以及廣明、宣德、大江、精材、昇佳電子、萬潤等上櫃電子、生技股。

除了投信資金，先前扮演台股多方推手之一的融資近日也出現緩增態勢，上市市場融資今日增加11億元，連五日增共51億元，來到1,492億元，上櫃市場融資增加5億元，連五日增共億22億元。

法人指出，融資增幅緩步增加顯示股市仍具人氣，推估除了有散戶使用融資搭轎外，也不乏市場大戶、中實戶操作融資以增加資金使用效率，帶動個股行情。

據統計，長榮、群創、華航、啟碁、智易、康舒、廣明、萬潤、榮成等個股本周以來除了有千張以上投信買盤挹注，也有千張以上市場融資買進，挾有兩路籌碼動能，本周漲跌幅介於15%~1%不等，皆較指數強勢。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，指數維持走升態勢，然短線多空紛雜，指數要突破上檔萬三關卡不易，盤面族群仍呈輪動態勢，預期短線雖有探高機會，但反覆震盪情況應會持續出現，宜持續留意成交量能以及法人資金近期的進出變化。

個股 群創 長榮

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