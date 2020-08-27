股票影響心情...他問「要怎樣才可少看股票？」 網友力推：這4支ALL IN

台股日益高漲，全民都在瘋買股，但剛踏入股市的新手難免緊張，買了後會想一直關注走勢，漲跌也常常會影響一整天的心情，就有網友在ptt上發問，自從買股票後，幾乎每天都會看，「要怎麼樣才可以少看股票？」。

原PO在「PTT WomenTalk」板上以「要怎麼樣才可以少看股票？」為題發文，表示自從買了股票後，幾乎每天中午吃飯都會進去看一下股市，但有點想要改掉這個習慣，想改成定期要買進的那天，再進去看股市就好，股票畢竟有漲有跌，就怕影響過多心情，原PO也好奇問到「大家都會每天去看自己的股票嗎？」。

對此，不少網友提出不錯的解決辦法就是ALL IN，全下同一支股票，甚至ALL IN完後刪app就好了，更留言力推ALL IN這四支股票，「只買2330(台積電)」、「ALL IN大立光 」、「ALL IN合一」、「ALL IN宏達電，你就再也不想看股票了」，也有網友建議可以改成設定定期定額。

貼文一出引起熱議，許多網友認為每天看股票很合理，表示「每天看一次很合理吧...就算不想停利也要停損阿」、「每天都會欸，但分散風險，在能力所及，就不會擔心」、「我可以開盤看到收盤」、「每天看一次很合理吧」。

另外，有網友也點出有些人就不適合買股票，還有網友指出，「90%的人看盤都只看現在漲跌多少點，其他控盤都看不懂，真的不知道看有什麼用」。其實投資有很多選擇，買股票只是其中一種，若太容易受影響或緊張，不妨可以嘗試其他投資。