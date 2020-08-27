台股收跌35.98點 三大法人賣超80.99億

縱然加權指數波段攻勢首見跌破月線，且爆出史上最大成交量能，不過美國股市包含S&P 500、Nasdaq與費城半導體指數，皆仍持穩創高的帶動下，三個交易日隨即收復失土，顯示低檔支撐相當強勁

2020-08-27 14:56