台股收跌35.98點 三大法人賣超80.99億
台股今(27)日開高走低，權王台積電（2330）雖然持續創下收盤新高，但漲勢難以獨撐，大立光、聯發科、鴻海等走弱，加上金融、傳產等各類股下跌居多，終場以12,797.31點作收，下跌35.98點，成交量2,158.34億元；三大法人賣超80.99億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超77.46億元，投信買超5.48億元，自營商賣超（合計）9.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.77億元，自營商（避險）賣超4.24億元。
台股今日以12,888.65點開出，早盤一度拉升至12,960.68點，台積電股價開高後一度拉升至453.5元，終場收在444元，上漲2元，續創收盤新高，但大立光收在3,460元，跌幅2.12%，聯發科紅翻黑收在558元，跌幅3.46%，大盤指數收在12,797.31點，跌幅0.28%。
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