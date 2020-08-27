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精誠攜手台灣高鐵打造點數兌換平台

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
精誠資訊 ／提供
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精誠資訊（6214）今（27）日宣布，與台灣高鐵公司共同推出高鐵會員TGo「點數 365」兌換平台，整合精誠喜客券票券中心超過60個品牌，365個以上商品，未來更可望進一步擴大合作範圍，並與其他點數平台進行流通交換，打造「跨域跨業點數生態圈」。

精誠資訊流通暨支付事業部副總經理班鐵翊表示，高鐵會員TGo「點數365」兌換平台，是高鐵以民眾消費行為為中心考慮的數位應用，導入軟體與科技，因應消費者需求所帶來的重大改變。

高鐵會員TGo「點數365」兌換平台由精誠負責開發、建置與營運，除原本高鐵車票或是高鐵假期商品的兌換外，也納入全國主要連鎖品牌與高鐵車站知名店家商品，提供高鐵會員更多元的品項選擇，可以依據自身需求活用點數。

班鐵翊指出， 對於合作店家來說，等於開拓線上的第二通路，完善O2O線上線下消費行為。整個系統由精誠以高規格資安提供維運服務，包含POS核銷、API網頁核銷、 刷卡機核銷等多元核銷模式，搭配客服服務，以安全又便利的結帳方式與商品兌換的豐富性，提供更有感的顧客服務。

台灣高鐵公司表示，高鐵是台灣西部走廊重要的交通運輸工具，累計運客量已經突破6億人次，旅客累積的點數超過8億點。以往會員點數的兌換多以高鐵車票或高鐵假期折扣為主。今年高鐵進一步拓展點數兌換場域與商品範圍，與精誠合作創造跨業合作場景，打造高鐵會員經濟生態圈，未來計畫發展更多點數兌換場景，讓民眾可以善加利用點數，同時也為高鐵合作企業帶動另一波消費商機。

近年「點數經濟」發威，經營會員帶動忠誠服務體驗升級，成為服務業強連結客戶的最佳工具。台灣高鐵與精誠策略合作在7月29日推出高鐵會員TGo「點數 365」兌換平台，由精誠主導負責網站設計建置與運營、系統維運、行銷推廣與365天客服等完整一條龍專業服務合作，持續累積的平台大數據也將有助於會員行銷策略推動。

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