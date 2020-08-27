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貿聯-KY Q3營收可望優於上季 股價寫2年多新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

連接線束大廠貿聯-KY（3665）今（27）日股價再寫下近二年多新高，主要由於該公司下半年營運受到電動車及半導體設備廠的需求成長帶動，市場法人看好該公司第3季營收可望有優於上季表現，法人並預期Q3營收季增率有機會挑戰1成水準。

股價表現上，8月以來外資法人及投信法人持續買超貿聯，其中，外資累積至8月26日為止，買超4,380張，投信也買超2795張，在內外資法人聯手買超下，推升該股持續走高，今天最高來到252元，寫下2016年6月股價新高。

外資法人先前指出，美國電動車大廠特斯拉在上海廠生產Model 3車款，今年第3季單周出貨量已較第2季明顯成長，加州工廠出貨量也較第2季微幅增加。特斯拉重申2020年全年出貨目標50萬台不變，這表示今年下半年出貨量將比上半年大幅成長80%，將可望為貿聯營運帶來強勁動能。

貿聯也表示，美系電動車客戶需求強勁，下半年電池管理線束出貨可望逐季攀升，其餘車用客戶則因上半年受到疫情影響，復工後也開始加班趕工，車用需求谷底反彈。

此外，半導體以及工業線束方面，受惠全球晶圓代工大廠往先進製程持續發展，帶動半導體設備線束出貨強勁，加上今年第2季併購新加坡工業線束廠Speedy開始貢獻，整體能見度較佳。

貿聯 外資 半導體

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