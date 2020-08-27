新冠新藥行情有撐 中裕、生華科雙雙漲停

上櫃生技族群今（27）日表現相對強勢，在中裕（4147）、生華科在新冠肺炎新藥消息激勵下，雙雙漲停，晟德、永昕、台康生技股價也強勢走高，漲幅皆達5%以上，指數終場漲0.4%，漲幅居上櫃傳產族群之冠。另外，合一、大江之間的生技股王競爭持續，今天短兵相接，大江尾盤拉升，終場收325元，暫時居冠。

中裕昨天宣布，與美國紐約哥倫比亞大學簽署全球獨家治療COVID-19的單株抗體授權，預計明年啟動人體臨床一期試驗，並預計向美國FDA提出緊急使用授權。消息帶動今天一開盤跳空漲停，鎖死在122.5元，股價連續兩天漲停。

生華科今天盤中宣布，新藥Silmitasertib（CX-4945）已於今日獲得美國食品藥物監督管理局（FDA）緊急核准，得即刻治療新冠患者，成國內首家生技公司新藥用於新冠人體臨床試驗。受消息激勵，生華科開高走高，盤中奔漲拉出長紅K棒，亮燈漲停價位163.5元。

生技股王爭奪戰方面，合一昨天以330元作收，超車大江，重返股王寶座，但今天股價走跌，盤中由紅翻黑，尾盤跌幅擴大終場收320元，跌2.87%。反倒是大江今天維持高檔震盪，尾盤拉升以325元作收。