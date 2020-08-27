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台股震盪翻黑 終場跌35點收12,797

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今終場下跌35.98點，收在12,797.31點，成交量達2,158.34億元。報系資料照
台股今終場下跌35.98點，收在12,797.31點，成交量達2,158.34億元。報系資料照

台股今（27）日開高走低，早盤在美股標普500、費半、那斯達克指數收盤再次創下歷史新高帶動下，指數接近13,000關卡，不過伴隨而來的獲利了結賣壓，使指數翻黑，在平盤附近震盪，終場下跌35.98點，收在12,797.31點，成交量達2,158.34億元。

市場靜候Fed鮑爾談話，今日亞洲股市呈現震盪整理；盤面上，台積電尾盤有調節壓力，壓抑漲幅，終場小漲2元或0.4%、聯發科、大立光、鴻海等紛紛開高走低，小跌作收。此外，面板股的群創爆量攻上漲停、友達也帶量漲逾7%。

展望後市，法人認為，首要關注鮑爾談話，再來是摩台指明日進行結算，預期可望呈現高檔震盪。在產業方面，仍持續看好高速運算概念（HPC）、人工智慧（AI）、5G相關產品、伺服器及受惠於產品規格升級的相關零組件。此外，第3季在家工作（WFH）題材持續發酵中。

台積電 台股

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