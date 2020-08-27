面板與光碟機股走勢強 法人：2原因助攻
今（27）日面板及光碟機族群的指標股表現亮眼，除屬於低股價族群之外，股價淨值比也相對為低，當面臨大盤指數相對高檔且高價股及權值股休息時，這類股票就竄出而成為市場新歡。
群創（3481）、友達、彩晶與中環、錸德等股今日股價相對強勢，股價低於10元左右是誘人原因之外，股價淨值比也相對為低，投資也相對具價值性。從股價淨值低觀點來看，投顧分析師說，潤泰集團的潤泰全與潤泰新的股價也略有表現。
以昨日收盤價計算，群創的股價淨值比為0.37，友達也才0.58，相對為低。加以第3季面板價格也調漲，對基本面有助益。光碟機股在近兩日見到外資買盤，清洗浮額之外；錸德7月營收也較6月增加約1億元，地2季毛利率約19%，代表基本面也有改進。
投顧分析師表示，這些低價且股價淨值比低的族群，在投資人擔心大盤回檔之下，如基本面出現轉機，也有法人買盤注入之下，較容易有表現機會。
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