祥碩受華為禁令影響有限 外資調高目標價至2,234元

祥碩（5269）傳出接獲蘋果大單，明年獲利看增五成，可望再創新高，美系外資認為，華為占祥碩營收比重不到1%，華為禁令的影響有限，但看好祥碩獲利將持續向上成長，重申加碼評等，目標價由2,220元調高至2,234元。

祥碩今（27）日以1,820元開出，上漲45元，一度拉升至1,845元，上漲70元，可惜買盤不繼，股價翻黑，一度下探至1,745元，盤中跌幅0.56%。

祥碩上半年稅後純益13.15億元，年增173%，每股純益20.7元，創同期新高；累計今年前七月營收34.95億元，年增66.03%；祥碩接單傳出喜訊，獨家取得蘋果明年MacBook、iMac搭載的Apple Silicon處理器相關USB控制器大單。

法人預估，祥碩第3季營收季增率挑戰逾三成，年增近一倍，第3季營運較第2季優；祥碩不評論客戶訂單，但法人看好今年可望獲利超過3個股本，創下新高，明年再加上蘋果新訂單，預估獲利年增可達五成。

美系外資最新報告表示，祥碩受惠高規格USB市場，由於在PCIe交換器、SATA產品線廣泛布局，加上美國和中國客戶帶動，預估獲利將持續向上成長。

美系外資指出，近期調高祥碩中國客戶Phytium、Loongson的營收預估，且因華為占營收比重不到1%，預估華為禁令對祥碩影響有限；美系外資調高祥碩第3季營收預估4%，對第4季看法不變。

受惠於中國客戶貢獻提升有利毛利率表現，美系外資調高祥碩今明年的獲利預估，每股盈餘預估分別由41.7元、51.67元調高至42.05元、52.15元；重申加碼評等，目標價調高至2,234元。