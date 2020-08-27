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蔡鎮村：三大不確定因素 台股震

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
由台積電領軍，加權指數挺近13,000點。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，隨後台股在三大不確定因素下回吐賣壓，大盤一度轉跌，所幸在VIX指數未上升，大盤走穩。報系資料照
由台積電領軍，加權指數挺近13,000點。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，隨後台股在三大不確定因素下回吐賣壓，大盤一度轉跌，所幸在VIX指數未上升，大盤走穩。報系資料照

美股科技股飆漲，帶動台股開高，由台積電領軍，加權指數在挺近13,000點。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，隨後台股在三大不確定因素下回吐賣壓，大盤一度轉跌，所幸在VIX指數未上升，大盤走穩。

不確定因素包含：第一、聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會上的演講；第二、川普政府正在考慮對半導體製造設備、相關軟體工具、雷射、感測器和其他技術出口實施新的限制，防止關鍵技術落入中國等敵國手中；第三、明晟（MSCI）台股權重調整（二降一平）等影響。

蔡鎮村表示，雖然近期台股風險指標在中性區域游走，然而近期密集法人說明會，說明較樂觀營運展望及資本支出，且台幣匯率緩步升值的資金潮，台股驚驚漲，待不確定因素明朗後有利台股再攻堅。

若川普政府對半導體製造設備、相關軟體工具、雷射、感測器和其他技術出口實施新的限制，防止關鍵技術落入中國等敵國手中，對全球產生巨大的不利影響。例如軟體工具，就可能讓電腦停擺。

台股 軟體 台幣匯率

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