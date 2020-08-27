生華科新冠新藥獲美國FDA緊急核准 股價攻上漲停

生華科（6492）今（27）日再傳喜訊，正式躋身全球抗新冠隊伍之列，生華科新藥Silmitasertib (CX-4945)已於今日獲得美國食品藥物監督管理局FDA緊急核准，得即刻治療新冠患者，是台灣第一家生技公司新藥首次用於新冠人體臨床試驗，今天股價攻上漲停亮燈鎖住，來到163.5元。

生華科總經理宋台生博士表示，這是台灣第一家公司的新藥正式進入新冠臨床，也是Silmitasertib首次用於治療新冠患者，目前瑞德西韋在臨床治療重症病患無法有效抑止免疫風暴發生，且有造成肝腎器官病變的疑慮，因此如果在這項臨床能加速病患恢復健康，將是一項重大訊號，驗證Silmitasertib獨特的抗病毒感染和減緩免疫風暴的雙重功效，生華科團隊和Banner Health的專家們將全力以赴。

生華科指出，不負多次被國際權威抗病毒機構和實驗室點名的新藥Silmitasertib深具抗新冠潛力，接下來直接進入人體臨床驗證療效，如對新冠患者有正面療效，生華科新藥Silmitasertib將循瑞德西韋模式進一步向美國FDA爭取緊急使用授權EUA，有機會成為全球治療新冠肺炎的重磅藥物，

新冠疫情持續延燒，全球確診感染人數已經突破2,300百萬人次，美國的確診人數也飆破570萬人，因此急需有效的治療方案，這項由Banner Health負責執行的新冠臨床規劃收治5到10位新冠患者，希望能避免病情惡化引發自體免疫風暴、降低使用呼吸器機率。除了這項緊急人體臨床試驗，Banner Health接下來也將啟動較大規模由研究者發起主導的二期40人的IIT臨床試驗。

這項獲得美國FDA緊急核准的新冠人體臨床試驗，是由生華科合作夥伴--全美最大醫療機構之一的Banner Health向美國FDA提出緊急人體臨床試驗(Emergency IND, EIND)申請，Banner Health 醫療系統的科學委員會上週通過論証，生華科的CK2抑制劑Silmitasertib具有足夠的科學支持，希望針對目前尚無需使用呼吸器且未形成免疫風暴的新冠重症患者，予以投藥治療。

一般而言，醫生認為病患在沒有其他有效的治療方法時，才會替病患申請EIND。因此美國FDA在Banner Health提出EIND申請當下就立即核准，這名病患得即刻進入臨床接受Silmitasertib的治療。