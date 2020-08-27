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露餡！2檔ETF放量上揚 大盤開高走低差距近200點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今27日盤中由高點12,960.68拉回至12,786.45點，高低差距接近200點；盤中可見到逢高偏空者布局，元大台灣50反1（00632R）與富邦VIX（00677U）在開盤後的第一小時交易量激增，已超過昨日總交易量。報系資料照
台股今27日盤中由高點12,960.68拉回至12,786.45點，高低差距接近200點；盤中可見到逢高偏空者布局，元大台灣50反1（00632R）與富邦VIX（00677U）在開盤後的第一小時交易量激增，已超過昨日總交易量。報系資料照

台股今（27）日盤中由高點12,960.68拉回至12,786.45點，高低差距接近200點；盤中可見到逢高偏空者布局，元大台灣50反1（00632R）與富邦VIX（00677U）在開盤後的第一小時交易量激增，已超過昨日總交易量。

元大台灣50反1（00632R）今日開出低盤至8.23元，隨後買盤拉抬至8.35元，午盤前的成交量已逾10萬張。富邦VIX開盤後不久就出現4.7元低點，隨後出現買盤拉抬，最高曾到4.78元，昨日交易量約6.7萬張，今日午盤的交易量已逼近9萬張。

投顧分析師表示，這兩檔ETF放量上揚，主要是投資人見到大盤往萬三關卡邁進，但大盤量能仍不足，因此，選擇偏空操作，包括中實戶在內鎖定反向ETF與恐慌指數相關ETF，著眼於低價與交易成本相對較低。

ETF 元大

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