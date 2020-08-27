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慘！三檔華為概念股 連續遭投信賣超

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導
華為受到美方政策箝制，未來零組件拉貨可能受到衝擊，相關概念股的股價也偏弱勢，包括聯發科、立積與聯詠，今日股價持續走低。投信近期對這三家業者都呈現連續賣超局面。報系資料照
華為受到美方政策箝制，未來零組件拉貨可能受到衝擊，相關概念股的股價也偏弱勢，包括聯發科、立積與聯詠，今日股價持續走低。投信近期對這三家業者都呈現連續賣超局面。報系資料照

華為受到美方政策箝制，未來零組件拉貨可能受到衝擊，相關概念股的股價也偏弱勢，包括聯發科（2454）、立積與聯詠，今（27）日股價持續走低。投信近期對這三家業者都呈現連續賣超局面。

聯發科供應華為處理器晶片，近期市場偏空消息不斷，股價表現也受到壓抑。聯發科今日盤中股價繼續下探，最低來到555元，眼見將逼近波段低點551元。到昨日為主，投信與自營商對聯發科已聯手連七賣。

另外，華為也是聯詠的重要客戶，聯詠雖然強調第3季營運展望不變，不過股價依然探低，盤中下探到242元，已跌破波段低點。到昨日為止，投信對其已連續13個交易日賣超，自營商也連四賣。

立積供應華為網通應用產品，強調該公司的WIFI 6產品，有很高機率可以繼續供貨給華為。立積股價受到華為議題影響有所回檔，投信對其連九賣，但目前仍守在波段低點之上，今日股價小跌，盤中最低來到217元，跌破周線與季線。

華為 聯發科 聯詠

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