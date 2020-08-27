美系外資喊買聯亞 目標價300元

聯亞（3081）股價從7月初的330元走跌以來，短線跌幅逾二成，美系外資認為，在股價大幅回檔下，跌深投資價值出現，且加上看好在產品組合優化、獲利穩健成長等因素，在最新報告中調高聯亞評等，由中立調高到加碼，目標價上看300元。

聯亞第2季稅後純益8,869萬元，季減10%，年減30%，每股純益0.98元；累計上半年每股純益2.06元，造成獲利衰退主因矽光出貨不如預期，預期第3季在5G需求增溫，帶動光通訊產品出貨提升下，營收將較去年同期持平或小增，換算將較第2季季增雙位數。

聯亞股價在3月19日一度下滑至202元，隨後反彈至330元(7/3)，股價再度往下走跌，短線跌幅逾二成，今（27）日以250元紅盤開出，上漲4元，盤中股價翻黑，一度下滑至240.5元，盤中跌幅1.62%。

美系外資調高聯亞評等，由保守看法的中立調高至加碼；美系外資認為，由於市場對25G磊晶片出貨延遲的看法悲觀，造成股價大幅回檔，因此出現跌深投資價值。

美系外資表示，聯亞產品組合優化，預估9月營收將可望大幅成長，10月或11月營收有機會創新高，加上毛利率復甦、且預期至明年獲利穩健成長，決定調高評等。