快訊

萬人血清抗體結果 葉彥伯：證明彰化很安全、台灣很安全

梅莎最快週六形成 恐達中颱等級 鄭明典示警：太強了不歡迎！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電、聯發科還可以買？謝金河這麼說

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文表示，最近常被問兩個問題，一個是「台灣經濟真的有這麼好？」、另一個問題是「台積電（2330），聯發科漲那麼多了，股票還可以買？」；謝金河強調，「台積電領導全台灣半導體產業鏈已獨步全球，聯發科只是短暫利空，稍加調整很快又會回到成長軌道，我給的答案都是肯定的」。

謝金河以「台灣經濟到底好不好？」為題發文，他指出，台灣經濟好不好？可比較各國公布的數字，單從第2季來看，台灣在全球排名僅次於中國，越南排名第三；全世界第2季GDP只有中國、越南是正成長，其他都是負值，台灣負0.73%，在全球排名第三，比美國負32.9%、日本負27.8%，歐元區負12.1%、或是比新加坡、南韓、香港，甚至是一向高成長的東恊各國，台灣都顯得出色。

謝金河說，進入下半年，台灣內需消費在類出國、及國旅盛況下，過去台灣民眾每年拿錢到國外旅遊消費逾8,000億元，這回出不了國門，變成在國內花錢，對提升內需有幫助，下半年經濟表現會優於上半年，這是可以期待的事。

謝金河表示，更重要的是台積電的護國神山效應愈來愈強大。台積電總裁魏哲家說：疫情為台積電帶來大商機，台積電在先進製程已遙遙領先，除了帶來新的產業聚落效應，設備本土化，也帶動完整的產業鏈，甚至很少看好的綠電產業，也因為台積電包下沃旭產能，使台灣的離岸風力發電及太陽能產業士氣大振。

謝金河強調，台積電領導全台灣半導體產業鏈已獨步全球，這次聯發科受華為的衝擊，股價跌掉212元，這只是短暫利空，聯發科稍加調整，很快又會回到成長軌道，「我給他們的答案都是肯定的」。當然，很多停留在傳統模式的行業，像石化，鋼鐵仍然辛苦。

謝金河認為，機會永遠屬於對這塊土地有信心的人，生於斯，長於斯的人，只有先看得起自己，才能征戰世界！

台積電 謝金河 聯發科

延伸閱讀

不只台積電護國效應 謝金河指它是下半年經濟表現關鍵

台積電斥資48.4億元買彩晶閒置10年地 謝金河：不尋常的行動

房市漲勢已從蛋黃區到蛋白區 謝金河：「兩大內涵」值得留意

台商羽翼已豐「資金回流已成氣候」 謝金河談台灣30年的大運與轉折

相關新聞

台積電448元開高上漲6元 領軍台股再攻萬三

台積電ADR周三上漲2.14%，以81.75美元作收，外資昨日買超4,212張，繼寫下收盤新高後，台積電（2330）今（...

美股勁揚 激勵台股早盤漲逾百點

美股震盪走高，四大指數收盤全數上漲，激勵今（27）日台股開盤上漲55.36點，開在12,888.65點，早盤台積電（23...

NASDAQ再創新高 台股4度挑戰萬三大關

網路股領軍衝鋒，加上蘋果（Apple）股價站穩500美元，NASDAQ指數再創新高，分析師表示，電子股可望受到激勵，有助...

臺韓科技ETF 投資新選擇

國泰臺韓科技ETF（00735），是臺灣首檔臺韓兩地互相掛牌ETF。臺灣證券交易所表示，該ETF結合臺灣及韓國IT產業特...

台積電、聯發科還可以買？謝金河這麼說

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文表示，最近常被問兩個問題，一個是「台灣經濟真的有這麼好？」、另一個問題是「台積電（233...

中鴻盤價漲、展望轉佳 股價強勢上漲4%

鋼市轉正向，中鴻（2014）7月營運轉虧為盈，9月盤價上漲，今（27）日早盤股價也應聲上漲4%，是上市鋼鐵族群最大，較大...

法人看好京元電後市 股價回穩

封測廠京元電（2449）上半年獲利表現亮眼，近期陸續有法人發布對該股後市看好的報告，市場法人預估，今年第3季因華為禁令衝...

高價股氣盛 台股八千金有影

台積電大擴產，台股昨（26）日在權王振臂一呼，半導體股集體飆漲，IC設計廠昇佳與遊戲業者鈊象也雙雙勁揚衝破900元大關，...

就市論勢／網通、伺服器 可留意

受到美股標普、那斯達克指數雙雙創高激勵，周三台股開高走高，盤中雖遇獲利了結賣壓影響，指數一度翻黑，不過在資金點火晶圓代工龍頭、傳產助攻下，指數衝上12,800點大關，終場小漲75點，以12,833點作收，守穩月線。

盤中零股交易 看清委託單位

盤中零股交易將自10月26日起上路，屆時交易時段將與普通交易重疊。臺灣證券交易所提醒，一般投資人僅得以電子式委託下單，務...

錢進ETN 掌握多重優勢

自2019年主管機關開放ETN業務以來，已有七檔ETN在櫃買中心掛牌交易。由於ETN商品主題設計彈性靈活，追蹤標的範圍廣...

汽車零件股 資金卡位

台股昨（26）日持續反攻，拉出連四紅走勢，市場資金主要聚焦低基期股，上半年備受壓抑的汽車零件族群表現相對整齊，江申（15...

熱門新聞

與神同行！這三檔台積電概念股直奔漲停

存股只買三檔該買哪些？ 網友力推這組合

買股總是砍在「阿呆谷」？ 網友神解析為何散戶常賠錢

泰金寶連七漲 拉抬金寶攻上漲停板

外資挺台積跟進最高喊到590元 逼近6字頭天價

康友怒告會計師 事務所：損害聲譽、保留追訴權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。