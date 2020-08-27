台積電、聯發科還可以買？謝金河這麼說

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文表示，最近常被問兩個問題，一個是「台灣經濟真的有這麼好？」、另一個問題是「台積電（2330），聯發科漲那麼多了，股票還可以買？」；謝金河強調，「台積電領導全台灣半導體產業鏈已獨步全球，聯發科只是短暫利空，稍加調整很快又會回到成長軌道，我給的答案都是肯定的」。

謝金河以「台灣經濟到底好不好？」為題發文，他指出，台灣經濟好不好？可比較各國公布的數字，單從第2季來看，台灣在全球排名僅次於中國，越南排名第三；全世界第2季GDP只有中國、越南是正成長，其他都是負值，台灣負0.73%，在全球排名第三，比美國負32.9%、日本負27.8%，歐元區負12.1%、或是比新加坡、南韓、香港，甚至是一向高成長的東恊各國，台灣都顯得出色。

謝金河說，進入下半年，台灣內需消費在類出國、及國旅盛況下，過去台灣民眾每年拿錢到國外旅遊消費逾8,000億元，這回出不了國門，變成在國內花錢，對提升內需有幫助，下半年經濟表現會優於上半年，這是可以期待的事。

謝金河表示，更重要的是台積電的護國神山效應愈來愈強大。台積電總裁魏哲家說：疫情為台積電帶來大商機，台積電在先進製程已遙遙領先，除了帶來新的產業聚落效應，設備本土化，也帶動完整的產業鏈，甚至很少看好的綠電產業，也因為台積電包下沃旭產能，使台灣的離岸風力發電及太陽能產業士氣大振。

謝金河強調，台積電領導全台灣半導體產業鏈已獨步全球，這次聯發科受華為的衝擊，股價跌掉212元，這只是短暫利空，聯發科稍加調整，很快又會回到成長軌道，「我給他們的答案都是肯定的」。當然，很多停留在傳統模式的行業，像石化，鋼鐵仍然辛苦。

謝金河認為，機會永遠屬於對這塊土地有信心的人，生於斯，長於斯的人，只有先看得起自己，才能征戰世界！