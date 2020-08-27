中鴻盤價漲、展望轉佳 股價強勢上漲4%

鋼市轉正向，中鴻（2014）7月營運轉虧為盈，9月盤價上漲，今（27）日早盤股價也應聲上漲4%，是上市鋼鐵族群最大，較大盤相對強勢。

上周五中鋼開盤，10月及第四季內銷盤價上漲，各項產品每公噸調漲500到1,000元，平均漲幅3.36%。市場預期中鴻跟進，下半年營運回升的樂觀心理，反映至股價中，中鴻近日股價呈現上升趨勢，今天小漲開出，早盤最高價來到9.02元，站上年線。

中鴻昨天開出9月盤價，跟進中鋼全面調漲，熱、冷軋鋼捲及鍍鋅鋼捲每公噸均調漲700，10月外銷報價每公噸也漲30美元至40美元。法人指出，中鴻7月受惠中鋼股利約7,000萬元入帳，單月獲利由虧轉盈，隨著鋼價回升，第三季獲利有望轉正。