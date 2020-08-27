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法人看好京元電後市 股價回穩

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

封測廠京元電（2449）上半年獲利表現亮眼，近期陸續有法人發布對該股後市看好的報告，市場法人預估，今年第3季因華為禁令衝擊，表現將比第2季下滑，但今年營收成長中雙位數不變，明年則預期在缺少華為單下，總營收比今年減5%-10%，符合市場預期。

市場法人認為，京元電第2季及上半年獲利均是創新高表現，下半年少了華為訂單，因此，預期第3季業績可能出現下滑，不過，就長期來看，5G單晶片、GPU、T-Con、DDIC及FPGA需求都轉強，其他客戶有望逐步填補華為的缺口，資本支出提高也強化投資人認同。

京元電上修今年資本支出15億元至85億元，主要看好後續5G手機晶片需求增強，滙豐認為，相關收入將在明年成長25%，比今年增18%擴大。此外，京元電還規畫將閒置產能投入GPU／HPC需求，因應美系客戶訂單增加，也優於市場法人的預期。

股價表現上，由於先前華為禁令衝擊，使得該股雖然第2季繳出亮眼成績，但股價由36元左右價格，持續修正至近期的31.5元左右，不過，以短線來看，本周以來，該股在31.5元左右位置，逐漸形成短底，股價後市有機會在此價位回穩。

華為 京元電 營收

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