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台積電448元開高上漲6元 領軍台股再攻萬三
台積電ADR周三上漲2.14%，以81.75美元作收，外資昨日買超4,212張，繼寫下收盤新高後，台積電（2330）今（27）日以448元開出，上漲6元，一度拉升至453.5元，市值增至11兆7,594億元，台積電領軍下，台股大盤指數早盤一度衝高至12,960.68點，再朝萬三點大關前進。
台積電在先進製程的布局領先，外資也陸續調高目標價至500元之上，連續兩個交易日更以鉅額交易掃貨，今日股價開高走高，盤中漲幅約在2%附近，成為領軍台股再攻高的多頭指標。
台積電走高，概念股也延續攻勢，聯發科卻是開高走低，鴻海以平盤開出，台股以12,888.65點開高，一度拉升至12,960.68點，上漲127.39點，但盤中漲幅則有收斂。
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