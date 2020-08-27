美股勁揚 激勵台股早盤漲逾百點

美股震盪走高，四大指數收盤全數上漲，激勵今（27）日台股開盤上漲55.36點，開在12,888.65點，早盤台積電（2330）領漲，漲幅超過2%，此外，聯發科、鴻海、聯電等也走揚，帶動指數漲逾百點，一度來到12,960點。

受惠耐久財訂單大幅優於市場預期，市場投資情緒走升，資金持續追捧大型科技股，FAANG與微軟全數上漲，其中臉書、Netflix漲勢尤為凌厲，帶動標普500、費半、那斯達克指數收盤再次創下歷史新高。終場道瓊工業指數上漲83點，或0.30%，收在28,331點；標普500指數上漲35點，或1.02%，收在3,478點；Nasdaq指數上漲198點，或1.73%，收在11,665點；費半指數上漲7點，或0.32%，收在2,250點。

展望後市，法人認為，近期新冠疫苗／療法取得進展，市場信心提振，帶動美股屢創新高，亦同步激勵台股反彈。在台幣強勢，資金行情持續發酵，目前短期均線翻揚，中期均線維持多頭排列，加上國內電子股旺季來臨，back to school及iPhone新機拉貨等利多因素加持科技股；而油價、鋼價、運價走揚，顯示傳產股需求回溫。