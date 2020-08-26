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康友告會計師涉背信 勤業：遺憾並保留法律追訴權

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
曾是生技股后的康友-KY公司董事長黃文烈涉掏空7億元遭通緝，台北地檢署日前發動搜索約談，勤業眾信會計師施景彬、江明南各30萬元交保。康友委任律師鄭深元今提告兩名會計師涉背信罪。 本報資料照
曾是生技股后的康友-KY公司董事長黃文烈涉掏空7億元遭通緝，台北地檢署日前發動搜索約談，勤業眾信會計師施景彬、江明南各30萬元交保。康友委任律師鄭深元今提告兩名會計師涉背信罪。 本報資料照

曾是生技股后的康友-KY公司董事長黃文烈涉掏空7億元遭通緝，康友委任律師鄭深元今對簽證會計師勤業眾信會計師事務兩位會計師提出涉背信罪等告訴。勤業眾信會計師事務所表示，對於律師的不實指控，誤導社會及投資大眾，並擾亂證券市場秩序，深表遺憾；影響本所和簽證會計師的聲譽及其他一切損害，將保留法律追訴權。

康友-KY公司董事長黃文烈涉掏空，台北地檢署日前發動搜索約談，勤業眾信會計師施景彬、江明南各以30萬元交保。鄭深元今提告兩名會計師涉嫌證券交易法不實簽證罪，嚴重影響股東權益並損失證券市場穩定，並涉及背信罪，以正視聽、端正會計師執業紀律，彰顯正義，並維廣大證券市場投資人、金融機構債權人權益。

對此，勤業眾信表示，對於康友對勤業兩位會計師提出不實指控，誤導社會及投資大眾，並擾亂證券市場秩序，深表遺憾。將會在了解告訴內容後，配合檢調機關的調查，並提供必要之證據，以捍衛本所長期以來堅持「誠正篤實」之信念，且堅信檢調機關於偵查時，定能秉持專業，詳盡調查以釐清真相。

勤業眾信懇請社會大眾，在未明事實之前，切勿妄加揣測，以訛傳訛。並嚴正聲明，針對康友的不實指控，影響本所和簽證會計師聲譽及其他一切損害，將保留法律追訴權。

康友 簽證 掏空

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