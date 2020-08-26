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存股只買三檔該買哪些？ 網友力推這組合

聯合新聞網 / 綜合報導
許多網友力推台股這三支組合「台積電（2330）、元大台灣50（0050）、兆豐金（2886）」。報系資料照
許多網友力推台股這三支組合「台積電（2330）、元大台灣50（0050）、兆豐金（2886）」。報系資料照

近期台股不斷飆漲，買股已經成為全民運動，有網友就在PTT請益，表示想從台股中找三支股票存，並且只存不賣，許多網友便力推這三支組合「台積電（2330）、元大台灣50（0050）、兆豐金（2886）」。

原PO在PTT請益，表示自己原本只想存一支股票就好，但又擔心只存一支股票似乎風險過高，所以決定要挑三支股存，基本上只買不賣，原PO也表明他想買「中華電、中信金、統一」的組合，並詢問版上的網友這樣的組合可以如何調整？

貼文一出，許多網友都提供不少投資組合，其中最多人推薦的就是「台積電（2330）、元大台灣50（0050）、兆豐金（2886）」這三檔，「台積、兆豐或玉山、中華電」、「0056、中華、統一、元大金，我定期定額買這四支」、「擁有台GG，人生不GG」。

不過也有網友使壞推薦原PO買近期爭議很大的康友-KY（6452），以及今年股價漲跌波動大的生技股，「天國一輝各一，體驗財富自由」、「康友、普生、恆大」、「中天、合一、康友」、「歐印（all in）合一」、「我已經分不出反串還是認真了」，還有網友認為現在台股萬二以上，進場還需多加觀望，建議原PO還是得要自己多做功課，「現在股市高點你才要存股？要不要先等等？你又不炒短線，何不等股市崩了再來撿便宜？」、「先存一支，等那支養胖了再用股息去存下一支」。

PTT 台股

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