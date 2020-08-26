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買股總是砍在「阿呆谷」？ 網友神解析為何散戶常賠錢

聯合新聞網 / 綜合報導
股市行情起起伏伏，投資人總是在找最佳的進場時機，不過因為資訊多元，導致許多散戶不是追高就是砍在阿呆谷，有網友就專業分析散戶的心理，解析為何散戶總是不賺錢。（本報系資料庫）
股市行情起起伏伏，投資人總是在找最佳的進場時機，不過因為資訊多元，導致許多散戶不是追高就是砍在阿呆谷，有網友就專業分析散戶的心理，解析為何散戶總是不賺錢。（本報系資料庫）

股市行情起起伏伏，投資人總是在找最佳的進場時機，不過因為資訊多元，導致許多散戶不是追高就是砍在阿呆谷（投資標的短線轉折低點），有網友就專業分析散戶的心理，解析為何散戶總是不賺錢。

原PO在PTT分析了7點，表示散戶都是「聽消息買股票」、「漲到離月線有夠遠的時候才買」、「賺一點點就落袋為安」、「不停損還攤平，遇到大跌賠到爽」、「股價邊漲邊放空」、「要長期投資結果砍在阿呆谷」、「玩當沖」，而原PO更上傳了一張「投資經典」的圖片，精準解析了散戶的心理。

圖片中可以看到，散戶的心理就是從「最近聽說股票漲得很兇，在高點的時候加碼甚至還分享給親朋好友」，而股價開始下跌之後，散戶的內心戲就開始不斷變化，也會安慰自己要有耐心，不過等股價再次下跌又按捺不住，「停損才是交易的紀律，賣掉才是對的，就平靜地去做吧」，正準備淡出股市後，股價又再次上揚，讓散戶只能捶心肝。

網友看到貼文都紛紛補上更多散戶行為，「買定存股，賺被動收入，結果套牢，慘賠殺出」、「追高殺低，看新聞買股」、「無法遵守自己所設下的投資紀律」、「自以為股神，買飆股」、「加入散戶Line群，聽裡面散戶分析買股」、「說存股結果砍在阿呆谷」。

原PO上傳了一張「投資經典」的圖片，精準解析了散戶的心理。圖／擷自PTT
原PO上傳了一張「投資經典」的圖片，精準解析了散戶的心理。圖／擷自PTT

散戶 定存

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