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群益金鼎證券 獲財富管理最佳客戶滿意獎肯定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券榮獲今周刊最佳財富管理券商獎「最佳客戶滿意獎」獎項殊榮，副總統賴清德出席頒獎典禮，群益證總經理賈中道(左一)代表領獎。 群益金鼎證券／提供
群益金鼎證券榮獲今周刊最佳財富管理券商獎「最佳客戶滿意獎」獎項殊榮，副總統賴清德出席頒獎典禮，群益證總經理賈中道(左一)代表領獎。 群益金鼎證券／提供

2020年今周刊財富管理大獎今(26)日頒獎，群益證獲得「最佳客戶滿意」獎項殊榮，這些都要歸功於投研團隊提供的專業市場資訊、完整的產品線服務、風險控管的積極落實，以及依照客戶屬性分類量身訂做理財規劃。群益證一直以最專業和用心的服務，為客戶創造超越客戶期望的高附加價值理財服務。

「跟去年相比，今年上半年全球資本市場黑天鵝滿天飛的情況更為嚴重。即便資本市場波動如此之大，但我相信大多數群益證客戶的資產都能夠趨吉避兇。」談到今年上半年全球股市表現，群益證總經理賈中道顯得老神在在的表示：「因為我們擁有完整產品線服務、依照客戶屬性分類量身訂做理財規劃、專業的財管單位與前線同仁共同守護客戶資產等三項優勢，可以迅速為客戶彈性調整，順利度過危機。」

隨著金融市場的逐漸開放與資訊快速流通，賈中道表示，投資人布局標的已經不能侷限在台股，而是必須涵蓋股債存保等各個層面，年初新冠肺炎疫情爆發後，群益營業員除了根據內部研究團隊所做成的投資建議、在第一時間告知客戶降低持股比例外，也順勢建議客戶將資產由原先的股市轉到股債存保等多元標的，事實上也證明，在市場波動時，多元資產佈局的投資人獲利表現較佳。

在疫情造成股市大跌的這段期間，群益證券更發揮以客戶需求為核心的精神，例如，客戶林先生年紀大身體狀況不佳常獨自往返醫院，且女兒長期旅居國外，營業員擔心林先生在疫情期間疏忽了股市情況，就主動陪著他往返醫院，在長時間用心經營下，營業員與林先生間的關係與信任感都大幅提升，且聊天的過程當中也體察到林先生對女兒一個人長期旅居國外的擔憂，後續也協助林先生補足過往一直擔憂的人生風險規畫，且為其投資增加一些保守部位。

群益證一直以客戶需求為核心，注重資產規畫、資產保值、資產成長，甚至是資產傳承，最終目標就是要幫客戶賺錢，讓客戶的資產長大，因此營業員在面對客戶時，都會用心了解他們在不同年齡層，當下以及未來的需求是什麼，從旁協助釐清目標。就是這種以人為本的服務態度，打造了群益證財富管理「最佳客戶滿意」獎項的基石。

群益金鼎證券榮獲今周刊最佳財富管理券商獎「最佳客戶滿意獎」獎項殊榮，群益金鼎證券總經理賈中道(左)代表領獎。 群益金鼎證券／提供
群益金鼎證券榮獲今周刊最佳財富管理券商獎「最佳客戶滿意獎」獎項殊榮，群益金鼎證券總經理賈中道(左)代表領獎。 群益金鼎證券／提供

群益 疫情 財富管理

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