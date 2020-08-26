台股收漲75.04點 三大法人買超15.89億

台股今(26)日開高震盪走高，權王台積電（2330）衝上近期高點作收，相關概念股也是上表現，推升指數終場以12,833.29點作收，上漲75.04點，重返12,800點大關之上，成交量1,759.11億元；三大法人買超15.89億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超17.75億元，投信買超3.25億元，自營商賣超（合計）5.1億元，其中自營商（自行買賣）買超0.98億元，自營商（避險）賣超6.09億元。

台股今日以12,768.96點紅盤開出，早盤一度翻黑下滑至12,734.69點，台積電帶領概念股走高，另外具題材的欣興、金像電、南電、穩懋等股也吸引買盤，高價股祥碩走高，但股王大立光、鴻海則是收黑，不過，大盤指數還是收在今日最高的12,833.29點，漲幅0.59%。