台積電技術論壇展實力 供應鏈股價歡慶

台積電昨（25）日舉行線上技術論壇與開放創新平台生態系統論壇，展現強大且具有長期規畫的競爭力，今日台積電相關供應鏈族群股價受到激勵，辛耘（3583）、弘塑都以漲停作收，家登也漲逾半根停板，精測則漲逾4％。

台積電持續投資先進製程與先進封裝等領域，在上述論壇中公布2奈米製程基地將落腳新竹，另外，3奈米製程開發進度也符合預期，相較於5奈米技術，速度增快15%，功耗降低達30%，邏輯密度增加達70%。

至於5奈米技術，相較於7奈米技術，速度增快15%、功耗降低30%、邏輯密度增加達80%。台積電預計於2021年量產加強版的N5P製程，速度可再增快5%，功耗再降低10%。

台積電也在論壇中揭示5奈米家族最新成員4奈米製程，除了提升效能、功耗及密度，也減少光罩層來簡化製程，並可借助5奈米的設計生態系統順利升級，4奈米製程預計2021年第4季開始試產，2022年進入量產。