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兩大因素影響 H2半導體產業好壞參半、關鍵是選股

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，今年上半年科技股以軟體及網路次產業表現最佳，半導體產業則是受疫情影響受害，下半年可望受惠於資料中心需求強勁、先進製程設備需求提高，營運動能加速，但仍存有兩不確定因素，因此可說是好壞參半，選股成為布局關鍵。

郭智偉分析，上半年科技股主要以軟體與網路次產業表現最佳，第2季財報公布後卻呈現短暫的利多不漲格局，主要是受惠疫情的類股例如電商平台、在家工作（WFH）等相關個股，因第3季獲利展望未再加速，且今年來累積漲幅較大，評價水準也在歷史新高，預計相關類股短期內會是盤整格局，但WFH經歷疫情之後，出現長期結構改變，整體類股2021年呈現高速成長。

相對來看，半導體產業在上半年因疫情影響算是受害，下半年可望受惠於資料中心需求強勁、先進製程設備需求提高，營運動能加速。但同時間存在美國對華為新禁令的干擾、蘋果新機上市的動能，好壞參半，因此，選股成為關鍵。

郭智偉指出，長期來看，目前全球科技類股相對全球股票的評價水準僅在1.2倍，處於歷史平均水準，也低於2019年的水準。隨著時序將進入2021年，科技類股長期依然維持良好的成長趨勢，整體科技類股長多趨勢不變。

統一投信表示，全球資金仍極度寬鬆，第4季疫苗有望問市，經濟活動將逐步回復常軌，疫情受創族群獲利可望回升，類股輪動下，美股仍有向上機會，帶動全球股市多頭氛圍，獲利成長佳的科技股長線看好。

統一投信認為，由於美國總統大選只剩兩個月，美國兩黨角力及美中摩擦將加大股市震盪，建議以定期定額方式參與。

疫情 科技股 半導體

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