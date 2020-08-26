華為風暴衝擊 本土法人、外資齊降聯發科目標價

美國封殺華為，且擴大補漏洞，市場擔憂聯發科（2454）將受到衝擊，近期外資陸續調降目標價，最新美系外資及本土法人跟進調降聯發科目標價，尤其是本土法人從1,025元目標價一口氣調降至715元，調降幅度達三成；聯發科今（26）日開低走低，盤中跌幅2.2%。

聯發科受到美國擴大華為禁令的影響，多家外資先後調降目標價，美系外資表示，聯發科已提出出貨給華為的許可申請，但是否獲准取得出貨許可仍不得而知；美系外資預估聯發科明年5G系統級晶片（SoC）整體出貨恐將減少4,000萬顆，影響每股盈餘約10元。

美系外資下修聯發科今年至後年每股盈餘預估，分別降為24.34元、30.83元、41.8元，降幅分別為10%、23%、10%，同時調降目標價，由原先的880元調降到690元，但仍看好中國5G智慧型手機換機週期，重申加碼評等。

本土法人雖重申加碼評等，但卻是大幅下修目標價，由千元以上降至715元，法人指出，如果聯發科無法再出貨給華為，預估第4季營收恐季減8.7%，下修聯發科第4季及明年獲利，幅度分別為28.7%、15.7%；另外，下修聯發科明年5G SoC出貨量，由原預估1.7億顆，下修至1.42億顆。

聯發科遭外資及法人調降目標價，股價也華為風暴擴大前的685元下滑，今日以585元開出，下跌4元，盤中下滑至573元，下跌16元，統計從685元下跌以來，跌掉112元，市值縮水1,779億元。