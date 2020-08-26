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數位時代大躍進？陸推「數位人民幣」之虛與實

台積電往前衝 概念股弘塑、帆宣、辛耘奔漲停

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台積電技術論壇釋出先進製程的量產時程，相關蓋廠計畫浮現，法人看好相關概念股的表現，預期帆宣（6196）、漢唐將可望受惠，今（26）日股價齊揚，帆宣強勢亮燈漲停，股價開高後衝上漲停119元，另外，弘塑、辛耘也奔漲停。

台積電上修今年資本支出到160~170億美元，在技術論壇上也透露包括3奈米量產時程、2奈米將落腳寶山等訊息，包括3奈米、2奈米等新廠計畫浮現，相關工程及設備的廠商將可望受惠，法人看好漢唐、帆宣等將有機會再打進建廠供應鏈，帶動營運。

台積電送利多，概念股今日表現亮眼，帆宣獲點名看好有望打入台積電建廠供應鏈，今日以111元開高後直衝上漲停119元，上漲10.5元，站上月線；漢唐也是法人看好的台積電蓋廠受惠廠商，今日以206.5元開高後走高，一度拉升至216元，盤中漲幅3.66%。

弘塑同樣受惠於台積電持續擴廠利多，今日以320.5元開高後拉升上漲停351元，上漲31.5元；辛耘同樣是開高走高，以56元開高後衝上漲停60.7元，上漲5.5元；家登則是開低走高，盤中翻紅，漲幅7.5%。

台積電 奈米 漢唐

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