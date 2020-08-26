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造紙股強勢齊漲 榮成、寶隆亮燈漲停

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
示意圖／路透
示意圖／路透

造紙族群今（26）日早盤相對強勢，個股全數齊揚，榮成（1909）、寶隆雙雙直攻上漲停，帶動上市類股指數漲2.7%，漲幅居所有類股之冠。

工紙廠榮成今天跳空開高，不到半小時就亮燈漲停，帶量拉出長紅K棒，站上所有均線，開出法說會行情。榮成昨天召開法說會，看好第四季營運表現，外資昨日回補，買超824張。

榮成指出，今年受新冠肺炎疫情影響，大陸產能略減，造成上半年營收、本業獲利衰退，但7月來稼動率已經恢復正常水位，且量需求回升，隨著9月進入旺季，看好第四季旺季營運表現。另，過去兩年半因大陸「禁廢令」造成營運受苦，不利因素也逐漸消退，未來營運可望苦盡甘來。

寶隆自3月初16.25元高點回檔後，股價沿著5日線前進，經過長時間橫向整理後，今天開高漲停，突破14元大關。寶隆近兩個月來營收轉正成長，7月單月營收為1.48億元，年增87.89%。

榮成 營收

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