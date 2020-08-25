三低一高股吸金 8月法人買超這幾檔

台股8月來上漲93.45點，在大盤指數位於高檔，不少股價基期已高，先前強勢的科技股出現獲利了結賣壓，盤勢呈現區間波動，統計8月來法人買超低本益比、低股價淨值比、低股價及殖利率5%以上的公司發現，買超逾萬張的有4家，法人認為，在挑選「三低一高」布局標的時，仍要挑選具有基本面，展望前景優的公司。

台股在7月底寫下13,031.7的歷史新高，其後漲勢休息出現整理，上周甚至因急跌失守月線，不過，在市場人氣不散，美股續強的帶動下，今(25)日一口氣收復5日線及月線，收在12,758.25點，上漲111.12點。

群益葛萊美基金經理人黃俊斌表示，先前在新冠肺炎疫情影響經濟的不確定下，市場資金普遍擠入長期趨勢較為明確的成長型科技股；雖然多數科技業者釋出正向財報結果與未來展望，但市場仍普遍擔憂中長期經濟復甦力道未明。

黃俊斌說，在股價基期已高的情況下，先前強勢的科技股浮現獲利了結賣壓，加上美中緊張局勢再起，使得盤勢呈現區間波動；後市來看，台股指數在相對位置已高、市場利多逐漸鈍化的情況下，開始關注後續可能的潛在利空。

黃俊斌認為，在各國實施解封政策後，二次疫情爆發疑慮浮現，市場對於中長期經濟復甦力道仍存在疑慮，加上全球浮現反全球化趨勢，地緣政治風險升溫等，預期台股指數將呈現區間波動，操作上仍是選股不選市；產業方面包括5G相關、半導體、手機新規格、AI、運算中心、高速傳輸等族群可持續留意。

統計8月以來，本益比15倍以下、股價淨值比3倍以下、股價不到百元、殖利率超過5%的個股發現，法人8月買超逾萬張的公司包括和碩（4938）、正隆、聯強、達欣工等4家，另外，買超逾4,000張到近萬張的有東和鋼鐵、智易、達方、群光、正崴、台泥等，都屬於「三低一高」的族群。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股收復月線，主要是因為美股強勢的帶動，維繫住人氣，尤其是本土資金相對樂觀下，推升台股的表現，在資金行情下，只要美股續強，並不用臆測太多，不過，要注意的是，最近落後補漲股多了起來，在權值股、高價股前一波的大漲之下，資金有往三低族群布局的情況。

儲祥生強調，即使是落後補漲題材也只是墊檔一下，後市上攻仍需要大型股及權值股的推升，因此，在選擇「三低一高」標的時，還是要有本質，挑選基本面佳的公司。

台新投顧副總黃文清強調，「三低一高」族群雖然不失為是另一個選擇的標準，但是要看的是未來，因此，展望較好、有基本面、會賺錢的公司才是首選的標的。

和碩第2季「三率三升」，稅後純益70.7億元，每股純益2.71元；累計上半年稅後純益86.19億元，每股純益3.3元，第3季受惠於遊戲機、車用相關、通訊產品等新品挹注，營運展望樂觀。

正隆上半年稅後純益23.7億元，每股純益1.54元，看好工紙及紙器成長下，下半年營運展望審慎樂觀；聯強第2季稅後純益17.8億元，每股純益1.07元；累計上半年稅後純益35.9億元，每股純益2.15元，第2季及上半年的毛利率、營業利益率、淨利率同步「三率三升」，看好下半年營運將會延續上半年的績效。