2020台灣永續投資趨勢研討會 今登場

台灣指數公司與富時羅素今(25)日舉辦2020台灣永續投資趨勢研討會，當日出席的台灣永續成分股公司並獲贈具有台灣永續指數專屬標章的入選成分股證書，場面熱烈，活動圓滿順利。

台灣證券交易所暨台灣指數公司董事長許璋瑤開場致詞時表示，近年來，證交所配合金管會新版公司治理藍圖、綠色金融等政策，修訂多項規定，協助上市公司持續強化ESG資訊揭露與品質；同時為呼應國內推動社會責任投資，台灣指數公司與富時羅素於2017年共同合編「台灣永續指數」，使用具國際標準的富時羅素ESG評鑑系統，台灣上市公司評鑑分數達一定標準以上，才可被列入FTSE4GOOD新興市場指數，成為「台灣永續指數」採樣範圍。

統計台灣股票占FTSE4Good新興市場指數權重，自2017年12月發布至上個月底，由20.1%逐年提升至27.8%，在全球新興市場的23個國家排名第一，且整體ESG平均分數持續進步，顯示出政府及台臺灣企業代表隊，在ESG領域的努力成果有目共睹。

「台灣永續指數」發布2年多以來，陸續獲得機構法人採用，進行多項資產管理應用，截至今年7月底，連結「台灣永續指數」的資產規模約430億元，是目前國內應用面向最廣的ESG指數，便利投資人利用ETF、基金、期貨等金融商品，參與永續投資，並可進行避險操作；對引領社會責任投資的風氣，產生指標性的作用。

富時羅素董事總經理林瑩慧表示，富時羅素很高興能夠再次與台灣指數公司共同舉辦永續投資趨勢研討會，也同時見證了台灣企業在ESG實踐上的踴躍度及大幅進步。目前追蹤FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index (台灣永續指數)的ESG金融商品也陸續發行，對此，富時羅素感到非常榮幸能持續向尋求將ESG目標融入其投資策略中的客戶提供協助，並也希望能持續致力於台灣永續投資的發展。

勞動基金運用局副局長蔡衷淳致詞時強調，為審慎管理勞動基金投資運用，並期透過資本市場發揮影響力，引導企業善盡社會責任。例如，勞動基金運用局於2016年率先簽署「機構投資人盡職治理守則」，並敦促受託管理該局經管基金的國內投信業者共同響應，迄2019年底，雙方往來的13家業者均全數參與簽署。

另基於社會責任投資，截至2020年6月底，勞動基金運用局採用ESG相關的國內委託經營計有「台灣就業99 指數」、「台灣高薪 100 指數」及「台灣永續指數」三個批次，目前實際投資規模分別為208億元、341億元及352億元。為積極實踐股東行動主義，勞動基金運用局透過電話會議、面會及出席參與法說會或股東常會等各項行動，與被投資公司經營階層溝通，瞭解企業經營所面臨的風險與策略，致力在創造長期價值面向取得共識。

台灣指數公司表示，希望藉由這次研討會，持續推動永續責任投資在台灣指數化領域的發展，讓各界瞭解運用指數的被動式投資，也能積極地參與永續發展。