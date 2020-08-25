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台股收漲111.12點 三大法人買超54.11億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(25)日開高走高，權王台積電（2330）領攻，盤中一度衝達12,814.56點，終場以12,758.25點作收，上漲111.12點，成交量1,982.15億元；三大法人買超54.11億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超34.5億元，投信買超11.83億元，自營商買超（合計）7.78億元，其中自營商（自行買賣）買超6.82億元，自營商（避險）買超0.95億元。

台股今日以12,706.4點開出，蘋果股價首度突破500美元，收在503.43美元，漲幅1.2%，創下收盤新高，蘋概三王早盤齊揚，帶領大盤指數開高走高，收復5日線及月線，台積電為領漲指標，以434.5元收盤，鴻海收78.3元，可惜大立光翻黑收在3,575元，大盤指數以12,758.25點作收，漲幅0.88%。

自營商 台積電

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