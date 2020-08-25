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航太鋼鐵股短線抬頭 豐達科終場漲6%

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
鋼鐵族群的豐達科今盤中股價站上55元大關，帶量突破10日線及月線，朝季線關卡挑戰。本報資料照片
鋼鐵族群的豐達科今盤中股價站上55元大關，帶量突破10日線及月線，朝季線關卡挑戰。本報資料照片

豐達科（3004）今（25）日開高震盪，股價表現相對強勢，終場收54.8元，漲6.4%，領漲鋼鐵族群。

豐達科今盤中股價站上55元大關，帶量突破10日線及月線，朝季線關卡挑戰。

去年至今，先後遭波音737 MAX宣布停產，新冠肺炎疫情利空打擊，豐達科股價在半年線、年線以下長達半年，多半處於均線糾結的走勢。外資連賣數日後，近兩日小幅回補，股價連三紅，短期均線翻揚向上。

因疫情影響，國際航運量銳減，飛機及相關零組件需求及生產量減少，豐達科上半年營收、獲利衰退，累計營收為10.46億元，年減22.51%；稅後純益為8820.4萬，年減47.64%；每股稅後純益（EPS）為1.68元。

特殊鋼廠榮剛也是航太供應鏈之一，今年營運同樣受疫情打擊，上半年EPS為0.25元，較去年同期直接腰斬。

榮剛坦言，因疫情尚未獲明確控制，航太接單能見度低，能源接單相對低檔，審慎看待第三季營運表現。為擴大接單能量，市場需求持續調整產品組合，並針對疫情影響相對小的亞洲國家開發通路市場。

榮剛短線翻揚向上，今天小漲作收，終場收15.85元，漲1.27%。

疫情

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