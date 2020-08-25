六千金不同調 矽力再奔波段高、旭隼重挫跌停

台股今（25）日持續上漲攻勢，往12,800點叩關，六千金表現卻不同調，以股后矽力-KY（6415）的表現較強，盤中再創波段高價，往2,000元前進的企圖強烈，但股王大立光則是由紅翻黑，旭隼甚至重挫至跌停1,040元。

台股今日高點衝達12,814.56點，盤中大漲逾百點，主要仍是由權王台積電領軍上攻，但是千金股的走勢卻是不振，除了矽力-KY撐住紅盤之外，大立光、祥碩、譜瑞-KY都是由紅翻黑，信樺則是由黑翻紅。

矽力擺脫華為受美國封殺的消息衝擊，股價反彈，法人認為，華為禁令對矽力影響有限，其他產品線的成長可以彌補華為的缺口，下半年包括筆電、平板、智能音箱、高畫質智慧電視、無線充電、白色家電、智慧電錶、POS機及照明安防等產品的成長力道不減。

矽力今日以1,870元平盤開出，一度拉升至1,955元，盤中漲幅3.2%， 仍坐穩在股后地位。