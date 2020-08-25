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外資近月買爆長榮7萬張 運輸股歡騰
以長榮（2603）、陽明為首的運輸族群今（25）日強勢，逾半數個股上漲，帶動上市運輸類股指數漲2.7%，漲幅居所有類股之冠。
長榮今天早盤爆量大漲6%，隨後盤中漲幅收斂。觀察籌碼面，外資及陸資（不含外資自營商）8月以來持續偏多操作，買超張數超過6.9萬張；投信自10日至24日也連續買超逾4萬張。在外資、投信聯手大買下，長榮短線一路向上。
陽明也不遑多讓，股價回檔修正後，今天開高走高，盤中漲幅達7%，向上突破5日、10均線。就籌碼面看，外資及陸資（不含外資自營商）8月來買超2071.697張。
隨著航價、需求回升，航運業展望轉正向，外資買盤敲進航運股，除長榮、陽明外，萬海、新興、台驊等貨運及散裝族群近月也頗獲外資青睞，今天股價同樣有強勢表現，萬海盤中漲4.7%，新興漲2.3%，台驊漲1.8%。
同為航空股的長榮航也跟風走揚，盤中漲幅逾3%，華航、台灣高鐵、台船、遠雄港等盤中漲幅皆在2%左右或以上。
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