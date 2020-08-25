歐洲線漲價效應 長榮、陽明漲幅一度達8%

長榮（2603）、陽明（2609）今（25）日早盤漲幅一度達8%，長榮最高來到16.5元、股價不到10元的陽明也出現人氣，最高來到8.62元，領軍航運股大漲3%以上。

海運市場歐美線一起好，美國線需求量大增後，最近歐洲市場也開始回春，不少大型船公司已經通知海運貨攬業者，遠東-歐洲缐自9月開始要加收旺季附加費PSS（Peak Season Surcharge）換算加收費用歐洲線9月的平均漲幅近10.7%， 激勵長榮、陽明大漲。

歐洲線低迷近9年來第一次大規模宣布加收旺季附加費，而且到目前為止，9月可望順利加收，市場解讀這是歐洲市場需求反彈最直接訊號。

歐洲線市場需求比預期中熱絡，市場艙位供應吃緊，已經接到不少船公司的通知，9月要加收旺季附加費，每40呎及20呎櫃分別加收200美元及100美元，以現在的歐洲線20呎約937美元計算，漲幅達10.7%。

而遠東—北美線大漲後，這種需求吃緊的情況忚漫延到歐洲線，近期遠東-歐洲線市場需求比預期中強勁，這波加收旺季附加費的動作，比預期中成功，客戶的接受度都很高，預計9月可望順利加收旺季附加費用，而且這波榮景，最少會持續到11月，隨著兩大航線運價大漲，貨櫃輪第4季的營運展望也透明度更高。

海運業遠東-北美線及遠東-歐洲線，同步大漲，近年來的一次出現在2010年，兩大主力航線市場搶艙位出現供不應求情況，當年度長榮海運EPS寫下4.49元、陽明海運EPS達4.18元。