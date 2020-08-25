蘋果創收盤新高 蘋概三王齊揚、台積電433.5元開高

蘋果股價首度突破500美元，收在503.43美元，漲幅1.2%，創下收盤新高，蘋概三王今（25）日早盤齊揚，帶領大盤指數開高走高，收復5日線及月線，權王台積電（2330）為領漲指標，早盤以433.5元開出，上漲5.5元，市值11兆2,408億元。

台積電持續擴產，再以48.4億元向彩晶購買南科廠房與附屬設施，為今年第四度出手購買南科鄰近公司廠房；台積電5月時先以6.6億元購買家登南科廠；8月以36.5億元，買下力特南科廠；日前再以8.6億元，買下益通南科廠，加計購買彩晶廠區，台積電今年已經投入100.1億元購買南科鄰近廠商的廠房。

台積電買廠主要是因應南科擴產等營運需求，台積電ADR周一收漲0.7%，收在78.91美元，加上蘋果收盤股價創下歷史天價，激勵今日以433.5元開出，上漲5.5元，盤中一度拉升至434元，漲幅1.4%。

蘋果股價創高，蘋概股也受激勵，股王大立光今日以3,615元開出，上漲10元，一度拉升至3,640元，盤中漲幅0.83%；鴻海以78.1元開出，上漲0.5元，一度拉升至78.5元，盤中漲幅1.15%。

台股今日以12,706.4點開高，盤中衝達12,768.03點，上漲逾百點，收復5日線及月線。