快訊

台裔參議員蓮舫結束27年婚姻 日網友：她老公解脫了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果創收盤新高 蘋概三王齊揚、台積電433.5元開高

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
蘋果股價首度突破500美元，蘋概三王今日早盤齊揚，權王台積電為領漲指標，早盤以433.5元開出，上漲5.5元，市值11兆2,408億元。 路透 黃淑玲
蘋果股價首度突破500美元，蘋概三王今日早盤齊揚，權王台積電為領漲指標，早盤以433.5元開出，上漲5.5元，市值11兆2,408億元。 路透 黃淑玲

蘋果股價首度突破500美元，收在503.43美元，漲幅1.2%，創下收盤新高，蘋概三王今（25）日早盤齊揚，帶領大盤指數開高走高，收復5日線及月線，權王台積電（2330）為領漲指標，早盤以433.5元開出，上漲5.5元，市值11兆2,408億元。

台積電持續擴產，再以48.4億元向彩晶購買南科廠房與附屬設施，為今年第四度出手購買南科鄰近公司廠房；台積電5月時先以6.6億元購買家登南科廠；8月以36.5億元，買下力特南科廠；日前再以8.6億元，買下益通南科廠，加計購買彩晶廠區，台積電今年已經投入100.1億元購買南科鄰近廠商的廠房。

台積電買廠主要是因應南科擴產等營運需求，台積電ADR周一收漲0.7%，收在78.91美元，加上蘋果收盤股價創下歷史天價，激勵今日以433.5元開出，上漲5.5元，盤中一度拉升至434元，漲幅1.4%。

蘋果股價創高，蘋概股也受激勵，股王大立光今日以3,615元開出，上漲10元，一度拉升至3,640元，盤中漲幅0.83%；鴻海以78.1元開出，上漲0.5元，一度拉升至78.5元，盤中漲幅1.15%。

台股今日以12,706.4點開高，盤中衝達12,768.03點，上漲逾百點，收復5日線及月線。

台積電 蘋果

延伸閱讀

末代台積電代工處理器？華為IFA 2020預期揭曉Kirin 9000 5G

三大科學園區營收 台積包辦四成

華為末代手機晶片 擠爆台積電5奈米產能

台積再砸48.4億 買彩晶南科廠

相關新聞

蘋果創收盤新高 蘋概三王齊揚、台積電433.5元開高

蘋果股價首度突破500美元，收在503.43美元，漲幅1.2%，創下收盤新高，蘋概三王今（25）日早盤齊揚，帶領大盤指數...

7月證券劃撥存款新高 螞蟻雄兵齊聚股市前線

散戶螞蟻雄兵齊聚股市最前線，中央銀行昨天發布七月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額飆上二兆四九四一億元，創下歷...

散戶衝鋒 證券劃撥存款創高

散戶螞蟻雄兵齊聚股市最前線，中央銀行昨（24）日發布7月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額飆上2兆4,941億...

證交所攜高盛 線上引資

臺灣證券交易所昨（24）日宣布，將攜手高盛證券於今日起至28日共同主辦「Taiwan Virtual Corporate...

當沖比39% 史上第三高

台股昨（24）日在外資轉為賣超牽制下，月線收復戰失利，指數終場上漲39點收12,647點，當沖比則上衝到39.43%的史...

EPS連三季成長股 耀眼

上周四（20日）台股出現重挫後，投資人選股更重視公司基本面，今年遭受新冠肺炎疫情衝擊，原本市場預料會重創經濟，許多公司業...

台積擴產 帶旺概念股

台積電（2330）先進製程訂單持續湧入，傳出已加快擴充5奈米產能，加上外資將目標價喊上536元天價，昨（24）日領軍台股...

外資本月賣超聯電13萬張

聯電近兩個月股價飆漲，從7月初盤中低點到日前盤中高點，波段漲幅高達七成，外資7月大買7.5萬張，但近期逢高獲利了結，甚至...

ETF清算規定 10月恢復

臺灣證券交易所公告，10月起將恢復期信ETF及非債券的股票ETF清算門檻，先前申請調降門檻的ETF因普遍維持法定1億元規...

盤中零股交易 留意手續費

臺灣證券交易所表示，盤中零股交易將自10月26日起實施，投資人能否在原有券商下單，由各證券商自行決定是否開辦，投資人應先...

投資人當心ETF折溢價風險

ETF中文名是指數股票型基金，顧名思義是基金的一種，可依其持有的投資組合計算出淨資產價值，簡稱淨值。而與其他基金不同的是...

監理科技黑客松 開跑

2020監理科技黑客松（Taiwan RegTech Challenge 2020）正式開跑，這是台灣第一個國際級監理科...

熱門新聞

好羨慕！聯電將開放主管級認購庫藏股和現股價差逾四成

EPS連三季成長股 耀眼

那斯達克很會漲？這檔ETF多給你1.5倍報酬

多檔風電股快速填息 世紀鋼攻上填息價

台積擴產 帶旺概念股

生技股王拉鋸戰！大江終場破300元 合一、精華追趕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。