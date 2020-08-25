台股開漲59點 站回12,700關卡

蘋果再創新高，激勵台股今（25）日開盤上漲59.27點，開在12,706.4點，站上12,700關卡，在台積電（2330）上漲5元、鴻海、大立光齊揚下，台股漲幅持續擴大，早盤站回月線。

美國單日確診數大幅下滑，新冠疫苗消息振奮華爾街，美元、油價上漲、黃金續跌。蘋果受股票分割與印度製造消息激勵，收漲1.2% 飆至每股503.43美元，再創歷史新高，市值來到2.15兆美元，並且帶動標普、那指再創歷史新高。

美股道瓊指數上漲1.35%，收28,308.46點。標普500指數上漲1%，收3,431.28點。那斯達克指數上漲0.60%，收11,379.72點。費城半導體指數上漲0.96%，收2,198.33點。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，雖短線仍可能有波動出現，但台股在科技產業的獲利成長動能相對強勁、且資金行情有望在全球央行維持寬鬆貨幣政策下延續的利多下，應仍有利於後市股市表現。