經濟解析／台積電技術論壇前收復月線 再戰新高兩大關鍵

台積電（2330）在7月底衝上歷史天價466.5元之後，何時可以再戰新高？成為市場關注焦點，在技術論壇登場前收復月線，法人認為，台積電要再攻，短線必須先消化先前的套牢賣壓，中線則有兩大關鍵的觸及點待觀察，另外，美中貿易戰的變數也要留意，至於是否可以進場布局，則是各有看法。

台積電先進技術領先競爭對手，目前7奈米產能滿載到年底，即使在9月14日之後不再出貨給華為，相關的產能也早被蘋果、超微、輝達、聯發科等分掉了；在5奈米部分，海思停止出貨的產能也被蘋果、超微、高通等分食，目前正在積極擴充5奈米產能中。

台積電雖不評論個別客戶及產能規劃，但是目前在先進製程上前進的腳步並沒有停止，明日登場的技術論壇，雖因為新冠肺炎疫情影響，從上半年延後舉辦，且首度採取線上形式，但仍是業界、法人高度關注的重點。

台經院研究員劉佩真表示，未來製程的進展將是台積電技術論壇的首要議題，預期將聚焦在2奈米、及2奈米之後的下世代半導體，例如1奈米或是1奈米以下製程的方案規劃、還有3D IC封裝技術等三大方向。

她分析，台積電2奈米將切入環繞閘極（GAA）技術，在路徑確定後，論壇中是否有更進一步的說明，或是下世代半導體方案的規劃等，將牽動未來的產業趨勢；除了先進技術的說明之外，在未來展望部分，包括高速運算應用、行動通訊、車聯網、物聯網等四大平台的發屉；還有訂單承接的狀況；美中貿易戰的因應等，都是市場關注重點。

劉佩真認為，台積電的分工很細，因此，即使中國大陸開出優惠條件搶人，但能發揮的恐將有限，台積電在先進技術製程上要面對的仍以英特爾及三星為主，但以目前來看在先進技術進展上，台積電穩居於領先的地位。

劉佩真說，面對美國對華為的封鎖，台積電所受的影響是所有廠商中最小，甚至沒什麼影響，因為台積電的產品夠分散，客戶也是分散且多元，因此，即使不出貨給華為，相關的產能也早被其他大廠訂走了。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，台積電在短線上欠缺動能，以台股目前月均量約2,400億元來看，大盤的量能有一點退潮的情況，對權值股來說，將出現動能缺少的情況；另外，台積電在創下466.5元天價當天，成交量超過17萬張，推估在428.5~466.5元的套牢成交量約750億元，這 些大套牢量仍有待消化，也因此將降低買盤意願。

以中線來看，鍾國忠認為，台積電在換手整理後，有機會再上攻，目前的位階下探空間不會太大，以先前7月27日向上跳空約395~400元區間來看，400元將是一個重要的缺口及整數關卡支撐；因此，台積電何時可以進場布否，有兩大觸及點，將會影響市場的操作。

他指出，首先第一個要觀察的觸及點是9月17日台積電的除息表現，市場參與除息的意願；第二個時點則是10月間，因為美國總統選舉將在11月3日舉行，市場操作策略是否會因為擔心選舉的不確定因素而改變，出現買進權值股的情況。

證券分析師張陳浩認為，台積電基本面佳 ，若是中長線的投資人，可以考慮找尋買點進場，或者可分批往下布局，畢竟很難可以買在最低點；另有法人則是表示，短線可在400~470元區間操作。

法人坦言，台積電基本面沒有問題，但是仍要貿意美中貿易戰的後續，在9月中旬之後，中國是否會對美國廠商採取復性的措施，如果影響到蘋果等廠商的產品銷售，連帶動的台系供應鏈也可能受到影響。