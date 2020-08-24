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台股收漲39.29點 三大法人買超5.59億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今日持續反彈，以12,629.78點上漲開出，早盤一度翻黑下滑至12,567.95點，盤面上由台積電領軍，終場收428元，上漲3.5元。本報資料照片
台股今日持續反彈，以12,629.78點上漲開出，早盤一度翻黑下滑至12,567.95點，盤面上由台積電領軍，終場收428元，上漲3.5元。本報資料照片

台股今(24)日開高震盪，早盤一度翻黑，盤面上由權王台積電（2330）領軍，股價收復月線，股王大立光也收紅，指數一度衝高至12,702.94點，可惜12,700點未守住，終場以12,647.13點作收，上漲39.29點，成交量2,038.75億元；三大法人買超5.59億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超8.64億元，投信買超7.42億元，自營商買超（合計）6.81億元，其中自營商（自行買賣）買超3.45億元，自營商（避險）買超3.36億元。

台股今日持續反彈，以12,629.78點上漲開出，早盤一度翻黑下滑至12,567.95點，盤面上由台積電領軍，終場收428元，上漲3.5元，收復月線，但聯發科則是走跌，再失守600元及季線，收在585元，大立光收紅，但鴻海下跌作收，12,700點大關得而復失，終場收12,647.13點，漲幅0.31%。

自營商 台積電

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