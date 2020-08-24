生技股王拉鋸戰！大江終場破300元 合一、精華追趕

大江（8436）上周坐上生技股王寶座，今（24）日股價表現續強，盤中最高來到324元，漲幅逾7%，與合一、精華拉開距離。後頭追趕的合一、精華，今天漲幅分別為1%到2%。在股王續強帶動，以及聯合、福永生技兩檔跳空亮燈漲停下，上櫃生醫指數上漲0.75%，居所有上櫃傳產族群之冠。

大江上周進行除息，不僅火速填息，在外資買盤力挺下，擠下合一，成為生技新股王，今天再次突破300元大關，終場收320元，漲7%，短期均線翻揚向上。

新冠肺炎疫情持續，防疫概念股熱潮不斷，大江受惠，相關檢測設備銷售暢旺，今天下午參加櫃買中心舉辦的生技醫療產業法說會，未來營運展望引市場關注。

合一股價經過一段時間的回檔修正後，近期股價重新向上，今天叩關300元大關，終場收299元，漲1.87%。精華受日本疫情擴大影響，市場需求下滑，第三季接單展望保守，反映近期股價弱勢表現，今終場收293.5元，漲2.98%。

上市生醫族群方面，今天由喬山、岱宇兩檔健身器材股領漲，喬山漲7.29%、岱宇漲5.9%；其他強勢股還包括泰福-KY、麗豐-KY、亞諾法等，其中亞諾法盤中一度觸及漲停價位，但隨後打開漲幅收斂，終場收85.7元，漲2.02%。