台股反彈延續 終場小漲39點收12,647

台股今（24）日持續反彈，小幅走揚，指數在12,700關卡附近徘徊，終場上漲39.29點，收在12,647.13點，成交量達2,038.75億元。而櫃買指數表現較強勢，開高走高，收在最高點，終場上漲1.5或0.9%，收在161.86，站回季線之上。

盤面上，權值股台積電、大立光走揚，而鴻海、聯發科則壓在盤下震盪；中小型股包含：昇佳電子、家登、譜瑞-KY、世界、大江、穩懋等股走揚。此外，風電族群今日表現強勢，上緯投控攻上漲停、世紀鋼也半根漲停板。

展望後市，法人認為，上周四台股爆量急殺，但留下218點長下影線，顯示下檔支撐強勁。目前市場資金寬鬆、各國總體經濟逐漸好轉、國際股市多頭格局不變。考量目前季線、半年線與年線仍維持多頭排列，加上且國內電子股旺季來臨，back to school及iPhone新機拉貨等利多因素加持科技股；而油價、鋼價走揚，顯示傳產股需求回溫，建議可布局相關族群，包括遠距作業受惠股、蘋概股、紡織、航運、自行車及資產股。