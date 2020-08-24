多檔風電股快速填息 世紀鋼攻上填息價

世紀鋼（9958）今（24）日股價震盪小跌開出，盤中翻紅走揚，最高來到108.5元，漲幅近5%，攻上填息價位。

世紀鋼上周20日進行除息，每股配發現金股利1元，以三天時間完成填息。就籌碼面看，外資除息前力挺世紀綱，連續多日買超，帶動股價短線向上，不過，領完股息後，短線獲利了結賣壓浮現，外資21日由買轉賣，反觀投信、自營商進場買超。

世紀鋼今年離岸風電合約收入大增，獲利表現亮眼，上半年稅後純益為3.32億元，年增13.27倍，每股稅後純益為1.58元。下半年起，世紀鋼將開始認列CIP套筒式水下基礎（jacket）及基樁（pin pile）訂單；且今年再再拿下台電二期風場訂單，法人看好營收成長動能持續。

隨著國內離岸風場陸續收成，帶動風電概念股今年除息行情，此前中鋼構7月除息時，僅花兩天就完成填息；中鋼構今日股價在平盤上下游走。

7月除息的新光鋼也順利填息，11日股價最高來到30.8元後，之後出現賣壓，股價向下，今盤中小跌0.7%，跌破10日線後，面臨5日線保衛戰。